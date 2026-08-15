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15 августа, 17:34

ВСУ атаковали дронами город-спутник ЗАЭС

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Глава Энергодара Максим Пухов заявил об атаке БПЛА на город в ночь на 15 августа. Под удар попали объект гражданской инфраструктуры (ЕДДС) и транспортное средство. Обошлось без жертв, на месте попадания зафиксировано возгорание.

«В ночь с 14 на 15 августа киевским режимом были совершены очередные террористические атаки с применением БПЛА по объектам гражданской инфраструктуры нашего города. В этот раз противник целенаправленно атаковал ЕДДС», — написал Пухов в соцсетях.

Пожар удалось потушить в считанные минуты: персонал сработал профессионально и не дал огню перекинуться на другие объекты. В то же время стало известно об инциденте на улице Казацкой — там FPV-дрон атаковал припаркованную легковушку. Машина восстановлению не подлежит. Как сообщил Пухов, в результате происшествия никто не пострадал, а экстренные службы города работают в обычном графике.

Дроны ВСУ покалечили двоих мирных жителей Белгородской области
Дроны ВСУ покалечили двоих мирных жителей Белгородской области

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что Киев начал систематически минировать подъездные пути к Энергодару ещё четыре месяца назад — это, по его словам, стало новым инструментом давления на город. Лихачёв подчеркнул, что военные с российской стороны ежедневно рискуют жизнями, обезвреживая взрывные устройства на дорогах.

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Наталья Демьянова
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