ВСУ атаковали дронами город-спутник ЗАЭС

Глава Энергодара Максим Пухов заявил об атаке БПЛА на город в ночь на 15 августа. Под удар попали объект гражданской инфраструктуры (ЕДДС) и транспортное средство. Обошлось без жертв, на месте попадания зафиксировано возгорание.

«В ночь с 14 на 15 августа киевским режимом были совершены очередные террористические атаки с применением БПЛА по объектам гражданской инфраструктуры нашего города. В этот раз противник целенаправленно атаковал ЕДДС», — написал Пухов в соцсетях.

Пожар удалось потушить в считанные минуты: персонал сработал профессионально и не дал огню перекинуться на другие объекты. В то же время стало известно об инциденте на улице Казацкой — там FPV-дрон атаковал припаркованную легковушку. Машина восстановлению не подлежит. Как сообщил Пухов, в результате происшествия никто не пострадал, а экстренные службы города работают в обычном графике.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что Киев начал систематически минировать подъездные пути к Энергодару ещё четыре месяца назад — это, по его словам, стало новым инструментом давления на город. Лихачёв подчеркнул, что военные с российской стороны ежедневно рискуют жизнями, обезвреживая взрывные устройства на дорогах.