МИД Ирана оценил ущерб от разливов нефти в Ормузе в триллионы долларов

Нефтяные загрязнения в районе Ормузского пролива за последние десятилетия нанесли иранскому побережью ущерб на триллионы долларов. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на своей странице в X.

Поводом для заявления стал очередной разлив, следы которого появились на побережье острова Кешм. По предварительным данным Тегерана, источником загрязнения могло стать иностранное грузовое судно. Нефть попала как на берег, так и в прибрежные воды.

Иранская сторона потребовала определить виновных и решить вопрос о компенсации экологического ущерба. Багаи поставил вопрос о том, кто должен оплачивать последствия — страны, пользующиеся экспортируемыми через регион энергоресурсами, страховые компании или участники боевых действий.

Представитель МИД также считает, что восстановление морской экосистемы Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива должно учитываться при обсуждении будущего режима судоходства через эту акваторию. По его словам, ответственность за устранение последствий загрязнений несут все стороны, получающие выгоду от проходящего здесь торгового трафика.

Нынешний разлив затронул около 32 тысяч квадратных метров побережья Кешма и порядка 90 тысяч «квадратов» морской акватории. Иранские экологические службы сообщали, что основную часть загрязнения на берегу удалось убрать.

Несколькими днями ранее у побережья Омана сел на мель танкер Caroline Bezengi почти с миллионом баррелей нефти. На тот момент площадь разлива оценивалась почти в 800 квадратных километров, а экологические организации предупреждали об угрозе для морских экосистем региона.