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Регион
15 августа, 17:54

ПВО России отразила налёт 180 украинских БПЛА за день

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий

Российские системы ПВО отразили масштабную атаку дронов: за 12 часов (с 08:00 до 20:00 по мск) над регионами страны и Чёрным морем было сбито 180 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Цели были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Республики Крым и в акватории Чёрного моря.

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Ранее сообщалось, что более 1,7 тысячи БПЛА пытались атаковать Московский регион за неделю. С утра 8 августа по утро 15 августа на подлёте к Москве были уничтожены 123 БПЛА. Как отметил Сергей Собянин, большую часть беспилотников ПВО сбила на дальних подступах к столице.

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Наталья Демьянова
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