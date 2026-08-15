Два человека погибли при столкновении легковушки с фурой на трассе под Тверью
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Два человека погибли при столкновении легкового автомобиля с большегрузом на трассе М-10 в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Авария произошла днём 15 августа на 167-м километре федеральной автодороги. По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris потерял управление и съехал на обочину по ходу движения.
Там машина столкнулась со стоявшей фурой. Находившиеся в легковушке водитель и пассажир получили смертельные травмы.
«По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением, выехал на обочину по ходу движения и совершил столкновение с большегрузом, стоящим на месте. Водитель и пассажир погибли», — говорится в сообщении.
Прокуратура Калининского района контролирует установление обстоятельств случившегося, а также ход процессуальной проверки. На место выехала исполняющая обязанности прокурора района Анна Мерц.
В июле на этой же трассе М-10 в Тверской области произошла другая смертельная авария: Hyundai Solaris столкнулся с КамАЗом. В легковушке погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ещё одно серьёзное происшествие произошло в июле в Нелидове. Водитель Ford Focus потерял управление, после чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся — два человека погибли, ещё один получил травмы.
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