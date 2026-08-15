Опера «Евгений Онегин» Чайковского вошла в программу фестиваля в Нью-Йорке

Опера Петра Чайковского «Евгений Онегин» будет показана в рамках уличного фестиваля, который организует Метрополитен-опера в Нью-Йорке. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе театра.

Мероприятие пройдёт снаружи здания со 2 по 7 сентября. Гостям на большом экране представят несколько известных произведений, причём русской опере отведено самое удобное время. Показ состоится в субботу, 5 сентября, в 20:00 по местному времени. Посетить оперу можно бесплатно, однако требуется предварительная регистрация.

«Безвременная история любви и сожаления, пылкая адаптация Пушкина Чайковским рассказывает о наивной деревенской девушке Татьяне, чью страсть отвергает отстранённый Онегин, пока они не встречаются через многие годы», — описал театр произведение.

Ранее французская певица Мирей Матьё в день своего 80-летия вспомнила о выступлениях перед советской и российской публикой. Артистка отметила, что встреча с местными зрителями стала одним из самых тёплых моментов её карьеры. Она рассказала, что публика была бесподобной, а атмосфера концертов запомнилась ей на всю жизнь. В завершении Матьё исполнила фрагмент песни «Дорогая моя столица».