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15 августа, 18:37

Конец эпохи: Группа «Звери» объявила, что больше никогда не будет выпускать новые песни

Группа «Звери» объявила о завершении дискографии

Обложка © Евгений Мессман/ТАСС

Обложка © Евгений Мессман/ТАСС

Группа «Звери» завершает свою дискографию и больше не планирует выпускать новые песни. Об этом лидер коллектива Роман Билык, известный как Рома Зверь, заявил прямо со сцены во время концерта.

Выступление в «Лужниках», прошедшее в субботу, стало последним большим шоу коллектива на текущий момент.

«Звери» появились в 2000 году благодаря Билыку. За время существования коллектив неоднократно получал признание профессионального сообщества. В 2005 году музыканты стали лауреатами премии «MTV Россия», а позже их признали лучшим исполнителем России по версии MTV Europe Music Awards. Девять раз группу называли лучшей рок-командой на премии телеканала «Муз-ТВ».

В дискографии «Зверей» девять полноформатных альбомов и шесть мини-альбомов. Последней выпущенной пластинкой стал концертный альбом «Лужники-2024».

Рома Зверь на фестивале Таврида.АРТ дал совет молодым артистам, желающим успеха
Рома Зверь на фестивале Таврида.АРТ дал совет молодым артистам, желающим успеха

Напомним, ранее Рома Зверь заявил в соцсетях, что группа уходит в творческий отпуск. Музыкант напомнил, что за время существования группы артисты объездили всю страну и дали сотни концертов. По его словам, вместе со слушателями музыканты пережили множество незабываемых моментов. Сейчас участники коллектива чувствуют, что наступил момент для паузы.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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