«Рекордный рывок»: 19-летний немецкий пловец переписал историю на ЧЕ в Париже

Немецкий пловец Йоханнес Либман установил мировой рекорд на дистанции 1500 метров вольным стилем. Достижение покорилось 19-летнему спортсмену на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

В финальном заплыве он показал результат 14 минут 26,79 секунды и завоевал золотую медаль. Либман превзошёл рекорд американца Бобби Финка почти на четыре секунды. На Олимпийских играх 2024 года тот преодолел эту же дистанцию за 14 минут 30,67 секунды.

Серебро чемпионата Европы досталось венгру Залану Шаркани, который уступил победителю 12,66 секунды. Третьим финишировал ещё один представитель Германии Оливер Клемет с отставанием 13,85 секунды.

Либман уже заявлял о себе мировыми рекордами на юниорском уровне. В декабре он установил высшее достижение среди юниоров на 800 метрах на короткой воде, показав результат 7 минут 30,47 секунды. Чемпионат Европы в Париже проходит с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее российский пловец Егор Корнев завоевал серебро чемпионата Европы на дистанции 100 метров вольным стилем и установил новый рекорд России — 46,74 секунды. Победу тогда одержал румын Давид Попович.