Адвокат рассказала о судьбе литовских фур, брошенных в Белоруссии

Около сотни литовских фур могут так и остаться в Белоруссии, однако истечение срока их хранения на спецстоянках само по себе не лишит владельцев прав на автомобили. Об этом РИА «Новости» рассказала адвокат Московской коллегии адвокатов «Миронов и партнёры» Елизавета Меткина.

По словам юриста, если хозяева не заберут транспорт, дальнейшая судьба машин будет определяться уже по белорусскому законодательству. Автоматически перейти государству после окончания срока хранения они не могут.

Для обращения такой техники в доход Белоруссии должны существовать предусмотренные законом основания и быть соблюдена соответствующая процедура. В отдельных случаях для этого потребуется решение суда. Причём даже если накопившаяся плата за стоянку превысила стоимость самой фуры, право собственности из-за этого автоматически не меняется, подчеркнула Меткина.

Накануне глава Литовской ассоциации автоперевозчиков Linava Эрландас Микенас сообщил, что в Белоруссии остаются примерно 100 литовских транспортных средств — преимущественно полуприцепы и грузовики. По его словам, владельцы части техники, вероятно, уже решили отказаться от её возвращения из-за накопившихся расходов.

Проблема возникла после того, как осенью 2025 года Литва временно закрыла два погранперехода с Белоруссией. Минск в ответ ограничил передвижение фур с литовскими номерами и направил их на охраняемые платные стоянки. В конце марта Александр Лукашенко разрешил грузовикам покинуть страну, а стоимость хранения была значительно снижена с первоначальных €120 в сутки.