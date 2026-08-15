В Таджикистане задержали 10 человек за умышленное заражение ВИЧ

В Душанбе задержаны десять человек, которых подозревают в сознательном распространении ВИЧ-инфекции. О масштабах дела рассказали в управлении МВД по столице Таджикистана.

По версии следствия, от действий фигурантов могли пострадать свыше 60 граждан. Все уголовные дела возбуждены по статье 125 Уголовного кодекса республики и уже направлены в суд. Санкция предусматривает наказание от трёх до десяти лет лишения свободы.

Среди задержанных выделяется случай 25-летней женщины, которая вступала в интимные отношения более чем с 20 молодыми людьми, подвергая их опасности заражения. Проверка показала, что инфицированные граждане осознанно шли на близость с другими людьми, не предупреждая их о своём статусе.

«В связи с этим граждан призывают, прежде всего, беречь своё здоровье и не оставаться безразличными к здоровью других», — говорится в сообщении.

Ранее Росздравнадзор организовал проверку в больнице города Азова Ростовской области. Поводом для неё стали сообщения о возможном заражении 11-летней пациентки ВИЧ и гепатитом C. По предварительным данным, девочка могла получить инфекции из-за нарушений санитарных требований в медучреждении. Утверждалось, что одноразовые инструменты применялись повторно, хотя должны были утилизироваться.