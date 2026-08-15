Калинская обыграла Макнэлли и вышла в третий круг турнира WTA в Цинциннати

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла американку Кэти Макнэлли и вышла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации категории 1000. Встреча прошла в Цинциннати в штате Огайо.

Калинская завершила матч в двух сетах со счётом 6:3, 6:4. Организаторы посеяли россиянку под 18-м номером. Макнэлли выступала без номера посева.

В третьем круге Калинская сыграет с победительницей встречи между румынкой Сораной Кырстей и чешкой Николой Бартуньковой. Румынская теннисистка получила 15-й номер посева, чешская спортсменка вышла на турнир без него.

Калинской 27 лет, она занимает 21-е место в мировом рейтинге. Россиянка пока не выигрывала одиночные турниры Женской теннисной ассоциации. Её лучшими результатами на соревнованиях Большого шлема остаются четвертьфиналы Открытого чемпионата Австралии 2024 года и Открытого чемпионата Франции 2026 года.

Макнэлли 24 года, она располагается на 70-й строчке рейтинга. Американка также не завоёвывала титулы ассоциации. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего круга.

Соревнования в Цинциннати проходят на харде, призовой фонд составляет $7,4 млн. Действующей чемпионкой остаётся полька Ига Свёнтек. В разные годы турнир выигрывали россиянки Вера Звонарёва, Анна Чакветадзе, Надежда Петрова и Мария Шарапова.

Ранее Карен Хачанов проиграл 96-й ракетке мира Александру Ковачевичу в первом круге «Мастерса» в Цинциннати. Россиянин выиграл первый сет со счётом 7:5, затем уступил второй — 3:6. Победителя решающей партии определил тай-брейк, который американец забрал со счётом 7:2. Для Хачанова это поражение стало четвёртым подряд. Тридцатилетний теннисист занимает 39-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов и имеет семь одиночных титулов.