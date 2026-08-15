Психоделический мультфильм о телёнке собрал 12,5 млн рублей в китайском прокате

Китайский мультфильм «Ню Лай» (Niu Lai), над которым мать и сын работали около пяти лет, неожиданно стал кассовым хитом после вирусного успеха в соцсетях. За первые 11 дней проката картина заработала около 1 млн юаней — примерно 12,5 млн рублей или $148 тыс.

Один из персонажей. Фото © X / PSY_P488

Главный герой истории — маленький телёнок Ню Лай. По сюжету он приводит в собственный сон жаворонка, прилетевшего из пустыни. Над необычным психоделическим проектом трудились всего два человека. Режиссёр Синь Юймэн отвечал за моделирование, анимацию, постановку сцен и монтаж.

Его мать Сунь Лифан помогала сыну со сценарием и озвучиванием. На создание картины у них ушло около пяти лет. Широкое внимание к работе пришло уже после выхода: кадры из «Ню Лай» разошлись по соцсетям и превратили малобюджетную семейную анимацию в интернет-феномен.

В августе похожую вторую жизнь благодаря соцсетям получил российский мультфильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». Сцена с тремя девицами, спустя 20 лет после премьеры, завирусилась среди зарубежных пользователей: иностранки начали повторять танец героинь и примерять образы в славянском стиле.