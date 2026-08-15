Диана Шнайдер обыграла Татьяну Марию и вышла в третий круг теннисного турнира

Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла немку Татьяну Марию и вышла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч прошёл в Цинциннати в штате Огайо.

Шнайдер завершила встречу в двух сетах со счётом 6:2, 7:5. Организаторы дали россиянке 14-й номер посева. Мария выступала без него.

В третьем круге Шнайдер сыграет с полькой Майей Хвалиньской. Организаторы посеяли её под 19-м номером.

Шнайдер 22 года, она занимает 14-е место в мировом рейтинге. Россиянка выиграла пять одиночных и три парных турнира ассоциации. В 2026 году она дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции.

В парном разряде Шнайдер выходила в полуфиналы Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции 2025 года. В 2024 году она вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Париже.

Марии 39 лет, она занимает 80-ю строчку мирового рейтинга. Немецкая теннисистка выиграла четыре одиночных турнира ассоциации. Её лучшим результатом на соревнованиях Большого шлема остаётся полуфинал Уимблдона 2022 года.

Ранее российская теннисистка Анна Калинская обыграла американку Кэти Макнэлли и вышла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации. Калинская завершила матч в двух сетах со счётом 6:3, 6:4. Организаторы посеяли россиянку под 18-м номером. Макнэлли выступала без номера посева. В третьем круге Калинская сыграет с победительницей встречи между румынкой Сораной Кырстей и чешкой Николой Бартуньковой.