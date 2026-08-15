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15 августа, 20:34

Диана Шнайдер обыграла Татьяну Марию и вышла в третий круг теннисного турнира

Диана Шнайдер. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _di_shnaider_

Диана Шнайдер. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _di_shnaider_

Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла немку Татьяну Марию и вышла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч прошёл в Цинциннати в штате Огайо.

Шнайдер завершила встречу в двух сетах со счётом 6:2, 7:5. Организаторы дали россиянке 14-й номер посева. Мария выступала без него.

В третьем круге Шнайдер сыграет с полькой Майей Хвалиньской. Организаторы посеяли её под 19-м номером.

Шнайдер 22 года, она занимает 14-е место в мировом рейтинге. Россиянка выиграла пять одиночных и три парных турнира ассоциации. В 2026 году она дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции.

В парном разряде Шнайдер выходила в полуфиналы Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции 2025 года. В 2024 году она вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Париже.

Марии 39 лет, она занимает 80-ю строчку мирового рейтинга. Немецкая теннисистка выиграла четыре одиночных турнира ассоциации. Её лучшим результатом на соревнованиях Большого шлема остаётся полуфинал Уимблдона 2022 года.

Шнайдер обыграла третью ракетку мира и вышла в четвертьфинал WTA в Торонто
Шнайдер обыграла третью ракетку мира и вышла в четвертьфинал WTA в Торонто

Ранее российская теннисистка Анна Калинская обыграла американку Кэти Макнэлли и вышла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации. Калинская завершила матч в двух сетах со счётом 6:3, 6:4. Организаторы посеяли россиянку под 18-м номером. Макнэлли выступала без номера посева. В третьем круге Калинская сыграет с победительницей встречи между румынкой Сораной Кырстей и чешкой Николой Бартуньковой.

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Антон Голыбин
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