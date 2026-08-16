Минпросвещения и Роспотребнадзор дали советы по рабочему месту школьника

Освещение, правильная посадка за столом и короткие перерывы во время занятий напрямую влияют на самочувствие и работоспособность школьника. Минпросвещения России и Роспотребнадзор напомнили, как организовать домашнее рабочее место, чтобы снизить нагрузку на зрение, позвоночник и сохранить концентрацию внимания.

Специалисты отмечают, что длительное пребывание в сидячем положении увеличивает нагрузку на организм ребёнка, снижает концентрацию внимания, ухудшает память и работоспособность. Чтобы сохранить здоровье и эффективность занятий, рабочее место должно быть удобным, хорошо освещённым и соответствовать росту школьника.

Стол рекомендуется располагать рядом с окном, чтобы обеспечить достаточное естественное освещение. При этом для правшей свет должен падать слева, для левшей — справа. Даже при хорошем дневном свете рекомендуется использовать настольную лампу. Если ребёнок занимается за компьютером, монитор должен находиться прямо перед глазами на расстоянии 60–70 сантиметров.

Особое внимание следует уделить правильной посадке. Во время занятий необходимо сидеть ровно, опираясь на спинку стула, а ступни полностью ставить на пол. Расстояние от глаз до книги или тетради должно быть примерно равно длине предплечья.

Для профилактики переутомления рекомендуется делать небольшие перерывы каждые 20 минут. В это время полезно выполнить лёгкую разминку и гимнастику для глаз. Всего несколько минут отдыха помогают снизить утомляемость, восстановить внимание и повысить продуктивность.

Эксперты также напоминают, что мебель должна соответствовать росту ребёнка, а регулярная смена видов деятельности и двигательная активность помогут снизить нагрузку на позвоночник, мышцы и зрение во время учёбы.

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