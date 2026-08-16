В Германии болельщики поддержали российских гимнасток после победы на ЧМ

Российские гимнастки получили поддержку болельщиков после победы в командном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

Болельщики поддержали российских гимнасток в Германии. Видео © Telegram / Федерация гимнастики России

Россиянки заняли первое место с результатом 278,300 балла. В состав команды вошли Мария Борисова, София Ильтерякова, Арина Лавренова и Алиса Еремеева. Вместе с ними выступили Анна Николаева, София Солонская, Агата Барекзай и Дарья Мельник.

Федерация разместила в своём телеграм-канале видео со спортсменками. На кадрах гимнастки раздают автографы и фотографируются со зрителями.

«После выступлений нашим гимнасткам буквально не дают прохода: фотографии, автографы, слова поддержки — болельщики окружают девочек со всех сторон», — говорится в сообщении ФГР.

Чемпионат мира проходит во Франкфурте-на-Майне с 12 по 16 августа.

Напомним, по итогам выступлений россиянки набрали 278,300 балла и заняли первое место. Серебряные медали достались представительницам Болгарии. Их результат составил 276,050 балла. Третью строчку заняла сборная Китая, получившая от судей 275,400 балла.