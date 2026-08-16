Количество погибших в результате крушения парома в Зимбабве увеличилось до 72
Паром до крушения в Зимбабве. Обложка © Х / Mutsa Murombedzi MP
Количество погибших в результате крушения парома, случившегося 11 августа на водохранилище Кариба в Зимбабве, достигло 72 человек. Данную информацию распространил телевизионный канал ZBC, ссылаясь на официальные сведения, предоставленные полицией.
Поисково-спасательная операция в районе происшествия не прекращается и ведётся до настоящего момента. Параллельно осуществляется процесс опознания погибших родственниками.
До сих пор не удалось установить точное число пассажиров, находившихся на судне, так как детей допускали на борт вместе с родителями, не требуя при этом покупки билетов.
Напомним, 11 августа в Зимбабве перевернулось судно, на место были направлены лодки, вертолёт и водолазная группа. По предварительным данным, на борту могли находиться свыше 160 человек. Вместимость парома составляла 90 человек, поэтому судно было перегружено.
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