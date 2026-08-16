Авиация США вновь замечена над Персидским заливом

Военно-транспортные самолёты-заправщики и разведывательный дрон США вновь заметили над нейтральными водами Персидского залива, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

«Над нейтральными водами Персидского залива замечены как минимум три военно-транспортных самолёта-заправщика США Boeing KC-135R Stratotanker и Boeing KC-46A Pegasus, которые кружат в непосредственной близости от границы подконтрольного иранским диспетчерам воздушного района», — сказал собеседник агентства.

Самолёты находились на высоте около 6 км. Их маршруты затрагивали коридоры, которые используют гражданские воздушные суда.

У границы иранского воздушного района также летал разведывательный беспилотник вертикального взлёта «Шилд Эй-Ай Ви-Бэт». Он находился на высоте около 1,5 км. По словам источника, такие аппараты редко фиксируют над Персидским заливом.

В течение дня американские самолёты-заправщики также летали над Оманским заливом. Они двигались по круговой траектории.

Ранее глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер призвал Израиль возобновить совместные удары по объектам Ирана. Американский военачальник обсудил этот вопрос с руководством Армии обороны Израиля. Купер предложил атаковать иранскую газовую, нефтяную и электроэнергетическую инфраструктуру. Адмирал также допустил, что США могут возобновить боевые действия против Ирана и запросить помощь Израиля.