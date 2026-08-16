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15 августа, 21:54

Авиация США вновь замечена над Персидским заливом

Обложка © Wikipedia / U.S. Air Force

Обложка © Wikipedia / U.S. Air Force

Военно-транспортные самолёты-заправщики и разведывательный дрон США вновь заметили над нейтральными водами Персидского залива, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

«Над нейтральными водами Персидского залива замечены как минимум три военно-транспортных самолёта-заправщика США Boeing KC-135R Stratotanker и Boeing KC-46A Pegasus, которые кружат в непосредственной близости от границы подконтрольного иранским диспетчерам воздушного района», — сказал собеседник агентства.

Самолёты находились на высоте около 6 км. Их маршруты затрагивали коридоры, которые используют гражданские воздушные суда.

У границы иранского воздушного района также летал разведывательный беспилотник вертикального взлёта «Шилд Эй-Ай Ви-Бэт». Он находился на высоте около 1,5 км. По словам источника, такие аппараты редко фиксируют над Персидским заливом.

В течение дня американские самолёты-заправщики также летали над Оманским заливом. Они двигались по круговой траектории.

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Антон Голыбин
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