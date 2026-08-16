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15 августа, 22:05

В США отозвали почти 1,6 млн яиц из-за крупнейшей вспышки сальмонеллёза

В США вспышке сальмонеллёза была присвоена наивысшая степень угрозы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США повысило категорию риска отзыва яиц до максимальной из-за вспышки сальмонеллёза. Заболевания выявили в 17 штатах, сообщил телеканал «Фокс Бизнес».

«Согласно обновлённой информации FDA от 24 июля, около 98 человек заболели в 17 штатах, 26 были госпитализированы. Смертельных случаев не зарегистрировано», — говорится в сообщении.

Ведомство присвоило отзыву яиц класс I. Эту категорию используют, когда продукт с высокой вероятностью может вызвать тяжёлые последствия для здоровья или смерть.

Вспышку связали с продукцией компании «Мидуэст Поултри Сервисиз». Производитель добровольно отозвал 1 589 577 дюжин яиц с белой и коричневой скорлупой. Продукцию выпускали на фермах в Техасе и продавали под несколькими брендами.

Власти подтвердили поставки в шесть штатов, включая Техас, Оклахому и Луизиану. Часть продукции могла попасть в другие регионы. Из 98 заболевших 73 проживали в Техасе.

Исследование образцов с техасских ферм выявило сальмонеллу. Лабораторный анализ показал совпадение некоторых образцов со штаммом, который вызвал вспышку. Управление продолжает расследование.

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Ранее десять жителей Якутска обратились за медицинской помощью после употребления шаурмы из одного городского киоска. Среди заболевших оказались шестеро детей. Медики госпитализировали восемь человек с признаками пищевой токсикоинфекции, ещё двоих оставили на амбулаторном лечении. Специалисты продолжают устанавливать точную причину заболевания. Прокуратура Якутска начала проверку и изучает соблюдение санитарных требований при продаже готовой еды.

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Антон Голыбин
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