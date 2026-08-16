В США отозвали почти 1,6 млн яиц из-за крупнейшей вспышки сальмонеллёза

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США повысило категорию риска отзыва яиц до максимальной из-за вспышки сальмонеллёза. Заболевания выявили в 17 штатах, сообщил телеканал «Фокс Бизнес».

«Согласно обновлённой информации FDA от 24 июля, около 98 человек заболели в 17 штатах, 26 были госпитализированы. Смертельных случаев не зарегистрировано», — говорится в сообщении.

Ведомство присвоило отзыву яиц класс I. Эту категорию используют, когда продукт с высокой вероятностью может вызвать тяжёлые последствия для здоровья или смерть.

Вспышку связали с продукцией компании «Мидуэст Поултри Сервисиз». Производитель добровольно отозвал 1 589 577 дюжин яиц с белой и коричневой скорлупой. Продукцию выпускали на фермах в Техасе и продавали под несколькими брендами.

Власти подтвердили поставки в шесть штатов, включая Техас, Оклахому и Луизиану. Часть продукции могла попасть в другие регионы. Из 98 заболевших 73 проживали в Техасе.

Исследование образцов с техасских ферм выявило сальмонеллу. Лабораторный анализ показал совпадение некоторых образцов со штаммом, который вызвал вспышку. Управление продолжает расследование.

Ранее десять жителей Якутска обратились за медицинской помощью после употребления шаурмы из одного городского киоска. Среди заболевших оказались шестеро детей. Медики госпитализировали восемь человек с признаками пищевой токсикоинфекции, ещё двоих оставили на амбулаторном лечении. Специалисты продолжают устанавливать точную причину заболевания. Прокуратура Якутска начала проверку и изучает соблюдение санитарных требований при продаже готовой еды.