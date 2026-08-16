В Британии допустили рост напряжённости вокруг Украины и Ирана
Политик Фергюсон заявил о росте риска эскалации из-за Украины и Ирана
Риск международной эскалации на фоне конфликтов вокруг Украины и Ирана может вырасти в ближайшие недели или месяцы. Об этом в соцсети X заявил британский политик и журналист Джим Фергюсон.
Он указал на одновременное развитие двух крупных конфликтов. По его мнению, такая ситуация усиливает давление на политиков и военных.
«Иран и Ближний Восток. Россия и Украина. Растущее давление на политиков и военачальников», — написал Фергюсон.
Журналист отметил, что стороны могут повышать ставки, чтобы заставить противника отступить. Однако такая тактика способна привести к более серьёзной эскалации. Фергюсон считает, что риск усилится в ближайшие недели или месяцы. Он также призвал не игнорировать существующие угрозы.
Ранее Франция и Германия начали готовить отдельный европейский формат переговоров по Украине. К обсуждению также подключились представители Великобритании. Европейские чиновники объяснили эту работу разногласиями с Вашингтоном. Страны ЕС рассчитывают получить более самостоятельную роль в обсуждении украинского урегулирования.
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