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Регион
15 августа, 23:01

В Британии допустили рост напряжённости вокруг Украины и Ирана

Политик Фергюсон заявил о росте риска эскалации из-за Украины и Ирана

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Риск международной эскалации на фоне конфликтов вокруг Украины и Ирана может вырасти в ближайшие недели или месяцы. Об этом в соцсети X заявил британский политик и журналист Джим Фергюсон.

Он указал на одновременное развитие двух крупных конфликтов. По его мнению, такая ситуация усиливает давление на политиков и военных.

«Иран и Ближний Восток. Россия и Украина. Растущее давление на политиков и военачальников», — написал Фергюсон.

Журналист отметил, что стороны могут повышать ставки, чтобы заставить противника отступить. Однако такая тактика способна привести к более серьёзной эскалации. Фергюсон считает, что риск усилится в ближайшие недели или месяцы. Он также призвал не игнорировать существующие угрозы.

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Ранее Франция и Германия начали готовить отдельный европейский формат переговоров по Украине. К обсуждению также подключились представители Великобритании. Европейские чиновники объяснили эту работу разногласиями с Вашингтоном. Страны ЕС рассчитывают получить более самостоятельную роль в обсуждении украинского урегулирования.

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Антон Голыбин
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