В Аргентине умерла последняя жившая в стране ветеран ВОВ Мария Кадар

Мария Кадар, последняя из ветеранов Великой Отечественной войны, проживавших в Аргентине, скончалась в возрасте 95 лет. О её смерти сообщило посольство России в Буэнос-Айресе.

Посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов назвал произошедшее глубокой утратой, в том числе для многочисленной российской диаспоры.

«С болью в сердце узнал о кончине единственного проживавшего в Аргентине ветерана Великой Отечественной войны Марии Степановны Кадар. Это глубокая утрата, в том числе для многочисленной российской диаспоры», — заявил дипломат.

Кадар родилась в марте 1931 года. Во время войны её вместе с матерью эвакуировали в Свердловскую область, где девочка трудилась на заготовке дров и в колхозе. Её отец погиб в 1943-м на Курской дуге.

Позднее Мария Степановна жила в Донбассе, однако из-за обстрелов была вынуждена оставить дом и переехать к дочери в Аргентину. В октябре 2021 года, когда ей было 90 лет, она приняла присягу гражданина России.

Последние годы Кадар участвовала в патриотических мероприятиях и занималась наставничеством молодёжи. Феоктистов назвал её символом несгибаемости русского духа и подчеркнул, что она горячо любила Россию.

Несколько дней назад на 105-м году жизни скончался Герой России и ветеран Великой Отечественной войны Павел Сюткин. Он был почётным гражданином Сочи и участником боевых действий. Звание Героя России ему присвоили в 2008 году за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны.