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16 августа, 00:30

Число уничтоженных дронов, летевших в сторону Москвы, увеличилось до 28

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Ещё восемь беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы, были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны. На месте, где упали обломки сбитых дронов, в настоящее время работают сотрудники экстренных служб, сообщает мэр столицы Сергей Собянин.

По последним данным, количество сбитых на подходе к столице беспилотников достигло 28.

Число сбитых беспилотников на подлёте к Москве увеличилось до 20
Число сбитых беспилотников на подлёте к Москве увеличилось до 20

Ранее две женщины получили осколочные ранения при атаке FPV-дрона Вооружённых сил Украины на автомобиль. Удар произошёл в посёлке Красная Яруга Белгородской области. Одна женщина получила осколочные ранения грудной клетки и руки, другая — осколочные ранения волосистой части головы и ноги. Врачи Краснояружской центральной районной больницы оказали пострадавшим необходимую помощь. Для дальнейшего лечения женщин переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

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Алена Пенчугина
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