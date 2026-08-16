Число уничтоженных дронов, летевших в сторону Москвы, увеличилось до 28

Ещё восемь беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы, были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны. На месте, где упали обломки сбитых дронов, в настоящее время работают сотрудники экстренных служб, сообщает мэр столицы Сергей Собянин.

По последним данным, количество сбитых на подходе к столице беспилотников достигло 28.

Ранее две женщины получили осколочные ранения при атаке FPV-дрона Вооружённых сил Украины на автомобиль. Удар произошёл в посёлке Красная Яруга Белгородской области. Одна женщина получила осколочные ранения грудной клетки и руки, другая — осколочные ранения волосистой части головы и ноги. Врачи Краснояружской центральной районной больницы оказали пострадавшим необходимую помощь. Для дальнейшего лечения женщин переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.