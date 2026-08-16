Число сбитых беспилотников на подлёте к Москве увеличилось до 20

Ещё восемь беспилотников были уничтожены силами ПВО на подлёте к Москве. Специалисты аварийно-спасательных подразделений прибыли на места падения обломков и ведут необходимые работы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее жертвой атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины по культурному учреждению в посёлке Авдотьино Ленинского района стал мужчина 1960 года рождения. Также пострадали четыре мирных гражданина Донецкой Народной Республики. В городском округе Макеевка на автодороге ДКАД ранения средней степени тяжести получили мужчины 1988, 1985 и 1981 годов рождения. В городском округе Енакиево ранена женщина 1997 года рождения. Повреждены три жилых домостроения, 16 объектов гражданской инфраструктуры, три единицы специальной техники, четыре грузовых автомобиля и один легковой автомобиль.