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16 августа, 00:24

Число сбитых беспилотников на подлёте к Москве увеличилось до 20

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Ещё восемь беспилотников были уничтожены силами ПВО на подлёте к Москве. Специалисты аварийно-спасательных подразделений прибыли на места падения обломков и ведут необходимые работы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Количество сбитых на подлёте к Москве дронов Вооружённых сил Украины возросло до 20.

12 украинских БПЛА, летевших в направлении Москвы, были сбиты ПВО 16 августа
12 украинских БПЛА, летевших в направлении Москвы, были сбиты ПВО 16 августа

Ранее жертвой атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины по культурному учреждению в посёлке Авдотьино Ленинского района стал мужчина 1960 года рождения. Также пострадали четыре мирных гражданина Донецкой Народной Республики. В городском округе Макеевка на автодороге ДКАД ранения средней степени тяжести получили мужчины 1988, 1985 и 1981 годов рождения. В городском округе Енакиево ранена женщина 1997 года рождения. Повреждены три жилых домостроения, 16 объектов гражданской инфраструктуры, три единицы специальной техники, четыре грузовых автомобиля и один легковой автомобиль.

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Алена Пенчугина
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