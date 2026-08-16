12 украинских БПЛА, летевших в направлении Москвы, были сбиты ПВО 16 августа

Средствами противовоздушной обороны были сбиты 12 беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы. В настоящее время на месте, где упали обломки сбитых дронов, работают специалисты экстренных оперативных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее жертвой атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины по культурному учреждению в посёлке Авдотьино Ленинского района стал мужчина 1960 года рождения. Также пострадали четыре мирных гражданина Донецкой Народной Республики. В городском округе Макеевка на автодороге ДКАД ранения средней степени тяжести получили мужчины 1988, 1985 и 1981 годов рождения. В городском округе Енакиево ранена женщина 1997 года рождения. Повреждены три жилых домостроения, 16 объектов гражданской инфраструктуры, три единицы специальной техники, четыре грузовых автомобиля и один легковой автомобиль.