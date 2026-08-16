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16 августа, 00:12

12 украинских БПЛА, летевших в направлении Москвы, были сбиты ПВО 16 августа

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Средствами противовоздушной обороны были сбиты 12 беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы. В настоящее время на месте, где упали обломки сбитых дронов, работают специалисты экстренных оперативных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале.

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Ранее жертвой атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины по культурному учреждению в посёлке Авдотьино Ленинского района стал мужчина 1960 года рождения. Также пострадали четыре мирных гражданина Донецкой Народной Республики. В городском округе Макеевка на автодороге ДКАД ранения средней степени тяжести получили мужчины 1988, 1985 и 1981 годов рождения. В городском округе Енакиево ранена женщина 1997 года рождения. Повреждены три жилых домостроения, 16 объектов гражданской инфраструктуры, три единицы специальной техники, четыре грузовых автомобиля и один легковой автомобиль.

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Алена Пенчугина
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