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16 августа, 00:39

На подлёте к Москве сбили ещё 10 БПЛА, число сбитых дронов выросло до 38

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Ещё десять украинских дронов, летевших по направлению к столице, были уничтожены силами ПВО. Специалисты аварийно-спасательных служб уже прибыли на места падения обломков и приступили к работе.

«Отражена атака ещё десяти вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в «Максе».

Количество беспилотных летательных аппаратов, уничтоженных на подлёте к Москве, возросло до 38.

Число уничтоженных дронов, летевших в сторону Москвы, увеличилось до 28
Число уничтоженных дронов, летевших в сторону Москвы, увеличилось до 28

Ранее две женщины получили осколочные ранения при атаке FPV-дрона Вооружённых сил Украины на автомобиль. Удар произошёл в посёлке Красная Яруга Белгородской области. Одна женщина получила осколочные ранения грудной клетки и руки, другая — осколочные ранения волосистой части головы и ноги. Врачи Краснояружской центральной районной больницы оказали пострадавшим необходимую помощь. Для дальнейшего лечения женщин переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

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Алена Пенчугина
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