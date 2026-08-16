На подлёте к Москве сбили ещё 10 БПЛА, число сбитых дронов выросло до 38
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Ещё десять украинских дронов, летевших по направлению к столице, были уничтожены силами ПВО. Специалисты аварийно-спасательных служб уже прибыли на места падения обломков и приступили к работе.
«Отражена атака ещё десяти вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в «Максе».
Количество беспилотных летательных аппаратов, уничтоженных на подлёте к Москве, возросло до 38.
Ранее две женщины получили осколочные ранения при атаке FPV-дрона Вооружённых сил Украины на автомобиль. Удар произошёл в посёлке Красная Яруга Белгородской области. Одна женщина получила осколочные ранения грудной клетки и руки, другая — осколочные ранения волосистой части головы и ноги. Врачи Краснояружской центральной районной больницы оказали пострадавшим необходимую помощь. Для дальнейшего лечения женщин переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.
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