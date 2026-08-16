Первый за полтора года пассажирский самолёт вылетел из Дамаска в Москву

Первый более чем за 1,5 года пассажирский самолёт вылетел из Дамаска в Москву. Лайнер направился из международного аэропорта сирийской столицы в Шереметьево, следует из данных сервиса Flightradar.

Рейс выполняет авиакомпания Syrian Airlines на самолёте Airbus A320. Он покинул Дамаск в 02:14 по местному времени, которое совпадает с московским.

Онлайн-табло Шереметьево указывает расчётное время прибытия в 07:00. Этот полёт стал первым на маршруте после перерыва продолжительностью более 1,5 года.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Syrian Air возобновит прямые рейсы между Дамаском и Москвой 16 августа. Перевозчик планирует выполнять полёты один раз в неделю по воскресеньям. Дорога займёт 4 часа 40 минут. Билет в одну сторону стоит около $491 в экономклассе и $871 в бизнес-классе. При изменении расписания компания пообещала заранее уведомлять пассажиров. Прямое пассажирское сообщение между двумя столицами прекратилось в декабре 2024 года из-за обстановки в Сирии.