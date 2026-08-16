В трёх московских аэропортах 16 августа ввели временные ограничения на полёты

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский действуют временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Информацию об этом распространила пресс-служба Росавиации.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта подчеркнули, что принятые меры направлены на обеспечение безопасности авиаперелётов.

Тем временем ещё десять украинских дронов, летевших по направлению к столице, были уничтожены силами ПВО. Специалисты аварийно-спасательных служб уже прибыли на места падения обломков и приступили к работе. Количество беспилотных летательных аппаратов, уничтоженных на подлёте к Москве, возросло до 38.