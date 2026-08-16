«Птичье гнездо» без мужчин: 71-летняя жительница Техаса построила деревню только для женщин

71-летняя жительница Техаса Робин Йериан построила неподалёку от Далласа небольшую деревню, где жильё сдаётся только женщинам. О необычном проекте пишет The Sun.

Идея появилась у американки после выхода на пенсию. Раньше она сама жила в маленьком доме с двумя спальнями, а затем решила создать дополнительные источники дохода и начала строить жильё для аренды.

На обустройство территории Йериан потратила около $150 тыс. Деньги ушли в том числе на электричество, водоснабжение, септик, дорожки и подготовку участков под здания.

Аренда в деревне «Птичье гнездо» обходится в $450 в месяц. Основным и главным требованием для проживания в данном месте было установлено правило, согласно которому заселяться туда имеют право исключительно представительницы женского пола

«Я живу здесь и хочу, чтобы у меня было сообщество единомышленников, добрых и уважительных друзей», — объяснила Йериан.

Сейчас в «Птичьем гнезде» живут 12 женщин старше 52 лет. Большинство из них не замужем, разведены или овдовели. Желающих попасть в сообщество настолько много, что после освобождения одного из домиков за место начинается серьёзная конкуренция.

Тем временем одинокие мужчины не могут попасть на большинство пляжей Стамбула. Многие зоны отдыха, которые обозначены как «семейные», отказывают в посещении одиноким мужчинам, если те не пришли в сопровождении женщин. Например, на острове Бююкада для мужчин доступен только один такой объект, вход туда стоит 900 лир — около 1500 рублей.