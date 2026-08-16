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16 августа, 02:02

«Птичье гнездо» без мужчин: 71-летняя жительница Техаса построила деревню только для женщин

Пенсионерка из Техаса построила деревню только для женщин

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / The Bird&#x27;s Nest

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / The Bird's Nest

71-летняя жительница Техаса Робин Йериан построила неподалёку от Далласа небольшую деревню, где жильё сдаётся только женщинам. О необычном проекте пишет The Sun.

Идея появилась у американки после выхода на пенсию. Раньше она сама жила в маленьком доме с двумя спальнями, а затем решила создать дополнительные источники дохода и начала строить жильё для аренды.

На обустройство территории Йериан потратила около $150 тыс. Деньги ушли в том числе на электричество, водоснабжение, септик, дорожки и подготовку участков под здания.

Аренда в деревне «Птичье гнездо» обходится в $450 в месяц. Основным и главным требованием для проживания в данном месте было установлено правило, согласно которому заселяться туда имеют право исключительно представительницы женского пола

«Я живу здесь и хочу, чтобы у меня было сообщество единомышленников, добрых и уважительных друзей», — объяснила Йериан.

Сейчас в «Птичьем гнезде» живут 12 женщин старше 52 лет. Большинство из них не замужем, разведены или овдовели. Желающих попасть в сообщество настолько много, что после освобождения одного из домиков за место начинается серьёзная конкуренция.

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Тем временем одинокие мужчины не могут попасть на большинство пляжей Стамбула. Многие зоны отдыха, которые обозначены как «семейные», отказывают в посещении одиноким мужчинам, если те не пришли в сопровождении женщин. Например, на острове Бююкада для мужчин доступен только один такой объект, вход туда стоит 900 лир — около 1500 рублей.

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Виталий Приходько
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