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16 августа, 02:11

Водителям рассказали, как уйти от удара БПЛА типа Hornet

Офицер Гоча: Избежать удара БПЛА Hornet поможет соблюдение скоростного режима

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Автомобилисты могут повысить шансы уйти от удара БПЛА типа Hornet, если будут соблюдать скоростной режим и смогут вовремя покинуть машину. Об этом ТАСС рассказал сотрудник специального полка полиции МВД по ЛНР с позывным Гоча.

По его словам, для поездок также лучше выбирать светлое время суток. Это позволяет раньше заметить возможную угрозу.

«Необходимо выбирать дневное время суток, соблюдать скоростной режим, чтобы, если что, можно было затормозить, покинуть своё транспортное средство и отбежать от него как можно дальше», — рассказал Гоча.

Офицер пояснил, что умеренная скорость даёт водителю возможность быстро остановиться при обнаружении беспилотника. После этого следует выйти из автомобиля и отойти от него на максимально возможное расстояние.

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Ранее в Лисичанске украинский беспилотник атаковал пожарную автоцистерну МЧС, когда дежурный караул возвращался после ликвидации возгорания. Спасатели заметили приближающийся дрон и успели покинуть кабину до удара, поэтому никто не пострадал. Машина получила повреждения.

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Виталий Приходько
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