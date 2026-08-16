«Лада Ларгус» вылетела с трассы под Норильском, погибли двое
Обложка © Telegram / 24_ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ
Водитель и пассажир «Лады Ларгус» погибли после съезда автомобиля с дороги. Авария произошла ночью на 14-м км трассы Норильск — Алыкель, сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, 47-летний мужчина ехал из района Кайеркан в сторону Норильска. Автомобиль выехал на встречную полосу, затем покинул проезжую часть и врезался в препятствие.
Водитель и пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью. Они умерли на месте до приезда бригады скорой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
«Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, учитывать дорожные и погодные условия и быть особенно внимательными на дороге», — говорится в сообщении.
Ранее 50-летний мужчина погиб в результате аварии на федеральной трассе «Байкал» в Чите. ДТП произошло в субботу около 20:45 на 1097-м километре автодороги. По предварительным данным, водитель Toyota Ractis не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и опрокинулась. Мужчина получил тяжёлые травмы и скончался.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.