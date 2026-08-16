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Регион
16 августа, 02:24

«Лада Ларгус» вылетела с трассы под Норильском, погибли двое

Обложка © Telegram / 24_ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ

Обложка © Telegram / 24_ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ

Водитель и пассажир «Лады Ларгус» погибли после съезда автомобиля с дороги. Авария произошла ночью на 14-м км трассы Норильск — Алыкель, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 47-летний мужчина ехал из района Кайеркан в сторону Норильска. Автомобиль выехал на встречную полосу, затем покинул проезжую часть и врезался в препятствие.

Водитель и пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью. Они умерли на месте до приезда бригады скорой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

«Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, учитывать дорожные и погодные условия и быть особенно внимательными на дороге», — говорится в сообщении.

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Двое погибли, шестеро пострадали при опрокидывании машины под Астраханью

Ранее 50-летний мужчина погиб в результате аварии на федеральной трассе «Байкал» в Чите. ДТП произошло в субботу около 20:45 на 1097-м километре автодороги. По предварительным данным, водитель Toyota Ractis не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и опрокинулась. Мужчина получил тяжёлые травмы и скончался.

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Антон Голыбин
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