«Лада Ларгус» вылетела с трассы под Норильском, погибли двое

Водитель и пассажир «Лады Ларгус» погибли после съезда автомобиля с дороги. Авария произошла ночью на 14-м км трассы Норильск — Алыкель, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 47-летний мужчина ехал из района Кайеркан в сторону Норильска. Автомобиль выехал на встречную полосу, затем покинул проезжую часть и врезался в препятствие.

Водитель и пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью. Они умерли на месте до приезда бригады скорой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

«Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, учитывать дорожные и погодные условия и быть особенно внимательными на дороге», — говорится в сообщении.

Ранее 50-летний мужчина погиб в результате аварии на федеральной трассе «Байкал» в Чите. ДТП произошло в субботу около 20:45 на 1097-м километре автодороги. По предварительным данным, водитель Toyota Ractis не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и опрокинулась. Мужчина получил тяжёлые травмы и скончался.