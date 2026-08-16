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16 августа, 02:36

МВД разыскало школьницу, бросавшую камни в женщину-инвалида в Приморье

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Приморском крае полиция установила личность школьницы, которая бросала камни в женщину с инвалидностью во дворе дома в Артёме. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Видео инцидента распространилось в соцсетях накануне. По словам очевидцев, в нападении участвовали две несовершеннолетние. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали у неё открытую рану головы.

Одной из участниц оказалась школьница 2016 года рождения. Её пригласили в территориальный отдел полиции и опросили в присутствии законных представителей. Ранее девочка и её семья на профилактическом учёте не состояли. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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Напомним, в городе Артёме Приморского края подростки забросали камнями девушку с инвалидностью, в результате чего она оказалась в больнице. Один из камней попал в голову, в результате чего пострадавшую доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Женщина проживает на улице Ворошилова и является инвалидом с детства. Соседи характеризуют её как спокойного и неконфликтного человека.

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Виталий Приходько
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