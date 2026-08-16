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Регион
16 августа, 03:54

В ЕС испугались, что Украина может потерять Одессу из-за блокады

Христофору: Блокада Одесской области может привести к потере региона для Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stanislaw1999

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stanislaw1999

Украина может потерять Одесскую область, если не решит проблему с блокадой региона. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

Корреспондент связал этот риск с возможным прекращением морского и сухопутного сообщения. По его оценке, такой сценарий ограничит доступ в Одессу и нарушит транспортные связи региона.

«Если Россия фактически разрушит все существующие морские и сухопутные связи, то скоро вся Одесская область будет полностью заблокирована», — сказал он.

Христофору считает, что без решения этой проблемы Киев в перспективе может лишиться региона. Он также допустил, что ограничения почти полностью остановят экономику южных областей Украины.

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Ранее сообщалось, что 15 августа российские военные нанесли удар по складам с имуществом для ВСУ в порту Одессы. Минобороны России сообщило, что военные применили для атаки беспилотные летательные аппараты. По данным ведомства, на складах находились грузы для украинской армии.

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Антон Голыбин
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