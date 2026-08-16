В Латвии начали служебную проверку в отношении полицейского патруля после разговора одного из сотрудников на русском языке. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Янис Домбрава в соцсети X.

Поводом стал инцидент в приграничной зоне. Двое мужчин обратились по-русски к военнослужащим Национальных вооружённых сил, после чего те вызвали полицию.

Прибывший сотрудник также перешёл на русский, поскольку мужчины утверждали, что не знают латышского. После непродолжительной беседы их отпустили, а запись эпизода появилась в соцсетях. Домбрава заявил, что теперь руководству полиции предстоит оценить действия патруля и решить вопрос о возможном наказании.

Государственная полиция подтвердила начало внутренней проверки. Материалы также направят в Государственный языковой центр, который должен установить, нарушил ли сотрудник требования законодательства, используя русский язык. История вызвала обсуждение в латвийских соцсетях, где часть пользователей иронично отреагировала на возможность наказания правоохранителей за разговор с русскоязычными гражданами.

На прошлой неделе Life.ru рассказывал, что дети из русскоязычных семей в Латвии отказываются переходить на латышский язык за пределами школ и детских садов. Запрет русского языка в образовательных учреждениях Латвии осложняет взаимодействие учителей и учащихся, что создаёт для детей лишнюю психологическую нагрузку. Большинство ребят из русскоязычных семей отказываются использовать латышский язык за пределами школ и детских садов.