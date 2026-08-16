В Москву прибыл первый за 1,5 года рейс из Дамаска

Москва впервые за более чем полтора года приняла пассажирский рейс из Дамаска. Самолёт авиакомпании Syrian Airlines сел в Шереметьево.

Борт прибыл в 06:44 мск. Пассажиры пройдут необходимые процедуры и получат багаж в терминале С. Чуть более чем через час самолёт вылетит из аэропорта обратно в Дамаск.

С декабря 2024 года авиакомпании не обслуживали направление Москва — Дамаск из-за ситуации в Сирии. Ранее по этому маршруту летали Syrian Airlines и Fly Cham.

Теперь перевозчик планирует выполнять рейсы по воскресеньям. Компания может увеличить их число, если спрос вырастет. Пассажиры раскупили почти все билеты на первый самолёт.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Syrian Air возобновит прямые рейсы между Дамаском и Москвой 16 августа. Перевозчик планирует выполнять полёты один раз в неделю по воскресеньям. Дорога займёт 4 часа 40 минут. Билет в одну сторону стоит около $491 в экономклассе и $871 в бизнес-классе. При изменении расписания компания пообещала заранее уведомлять пассажиров.