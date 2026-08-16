ПВО ночью уничтожила более 150 дронов и ракет ВСУ в Ростовской области

В Ростовской области в ходе отражения массированной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) было сбито более 150 беспилотников и ракет. Атака затронула три города — Каменск-Шахтинский, Гуково и Донецк, а также девять районов: Каменский, Константиновский, Миллеровский, Матвеево-Курганский, Чертковский, Шолоховский, Цимлянский, Тарасовский и Верхнедонской. Сейчас на местах работают специалисты, которые уточняют данные о последствиях. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Последствия атаки в Каменске: повреждены кровли зданий, выбиты стёкла в многоквартирном доме и на железнодорожном вокзале. В хуторе Старая Станица Каменского района на птицеводческом предприятии пострадали четыре корпуса, там же произошло возгорание. Пожар был полностью потушен.

В районе хутора Волченский Каменского района зафиксировано возгорание стерни — пожар потушен на площади 1 300 кв. м. В Каменском лесничестве огонь охватил два лесных квартала на площади 0,02 га. В настоящее время ведутся работы по тушению. В Донецке разрушены крыша и электропроводка в частном доме.

Кроме того, в результате атаки ВСУ погибли три человека. Один человек получил ранения и был доставлен в больницу. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему.