Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила об усилении принудительной мобилизации на Украине на фоне нехватки военнослужащих и больших потерь. Поводом для её заявления стали кадры из Одессы, где сотрудники ТЦК вытащили из грузовика водителя, который был только в нижнем белье.

Как напоминает экс-пресс-секретарь, мужчина сообщил о наличии документов об отсрочке, однако сотрудники военкомата не приняли их во внимание. Мендель также заявила со ссылкой на очевидцев, что после инцидента из грузовика пропало около 830 долларов. Эти сведения она изложила в соцсети X.

«Вот как выглядит «защита демократии», когда начинают мешки с трупами и не выполняются квоты на призыв. Они больше не просят. Они просто забирают», — написала Мендель.

По её словам, произошедшее стало ещё одним примером принудительной мобилизации.

Ранее экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель призвала срочно заключить мир после инцидента с сотрудниками ТЦК в Одессе. Она связала произошедшее с мобилизационной политикой украинских властей и заявила, что её последствиями становятся гибель людей и разрушение семей.