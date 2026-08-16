«Ловят в супермаркетах»: Чехия начала чистить ряды «нелегалов» с Украины

Власти Чехии с начала 2024 года начали систематически проверять и выдворять украинских мужчин призывного возраста, нелегально находившихся в стране, заявил РИА «Новости» сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ Виталий Табунщиков. По его словам, полиция могла задержать военнообязанного и передать украинским властям.

53-летний уроженец Одесской области рассказал, что в начале СВО находился в Чехии и нелегально работал по туристической визе. После окончания срока действия документа он оставался в стране ещё около полугода, однако затем решил самостоятельно вернуться на Украину, где его мобилизовали и направили в 103-ю бригаду территориальной обороны.

«У меня было два выбора: либо ехать самому на Украину, либо меня полиция депортирует и тоже сдаст властям Украины», — рассказал Табунщиков.

По его словам, с начала 2024 года в Чехии усилились проверки на предприятиях. Пленный утверждает, что украинские мужчины, находившиеся в стране нелегально, могли быть задержаны полицией и депортированы. При этом, по его словам, защиту от выдворения получали те, кто оформил статус беженца всей семьёй, официально работал и имел вид на жительство.

Табунщиков также рассказал о трёх знакомых украинцах в возрасте от 26 до 43 лет, которые находились в Чехии по туристическим визам. По его словам, полицейские остановили мужчин в супермаркетах, проверили документы, после чего их депортировали на Украину.

При этом пленный предположил, что ужесточение проверок могло быть связано с большим количеством украинских мужчин, прибывших в Чехию, Польшу и Германию. Речь, по его словам, шла о мужчинах примерно от 20–22 лет и старше.

Ранее стало известно, что отказ украинским мужчинам призывного возраста во временной защите в ЕС может осложнить их адаптацию, считает политолог Михаил Павлив. По его словам, без этого статуса украинцам придётся оформляться на общих основаниях, а сама по себе отмена защиты не означает автоматической депортации.