Инженерно-сапёрное отделение 92-го сапёрного полка группировки войск «Север» за неделю обезвредило более 500 взрывоопасных предметов на Сумском направлении, рассказал РИА «Новости» сапёр-пулемётчик с позывным Дегет. По его словам, среди обнаруженных объектов были снаряды, мины и взрывные ловушки, в том числе самодельные устройства, напечатанные на 3D-принтере.

Сапёр отметил, что часть таких предметов сложно обнаружить с помощью миноискателя — в ряде случаев их приходится выявлять визуально. По словам Дегета, на участке встречаются боеприпасы различных образцов стран НАТО.

Ранее ВСУ направили несколько групп мобилизованных этнических венгров для удержания Уланово в Сумской области. Мужчин ранее массово задержали сотрудники ТЦК в закарпатском селе Яноши, после чего отправили в зону боевых действий без общевойсковой подготовки.