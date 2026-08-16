С серийного убийцы из Новосибирской области взыскивают 1,26 млн рублей

Судебные приставы взыскивают более 1,26 млн рублей с серийного убийцы Алексея Иванова, пожизненно осуждённого за убийство четырёх женщин в Новосибирской области, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА «Новости». В 2015 году мужчина представлялся таксистом, увозил незнакомок в лес, где убивал их, а тела сжигал и закапывал останки.

С 2021 года в отношении Иванова возбудили три исполнительных производства. С него взыскивают 916 тысяч рублей морального вреда и более 68 тысяч рублей исполнительского сбора, а также 261,2 тысячи рублей задолженности по кредитам и ещё свыше 18 тысяч рублей исполнительского сбора.

Ранее суд в Краснодаре взыскал с осуждённых по делу об убийстве аниматоров почти 28,8 млн рублей. Средства пойдут на компенсацию морального вреда и возмещение материального ущерба потерпевшим, а арест на имущество фигурантов сохранён для обеспечения выплат.