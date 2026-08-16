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16 августа, 06:41

Диетолог объяснила, почему лисички — самые полезные грибы

Диетолог Русакова: В лисичках полно питательных веществ, и они легко усваиваются

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nitr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nitr

Лисички могут стать низкокалорийным дополнением к рациону, поскольку в них содержатся бета-каротин, витамин D, медь и цинк, а небольшое количество хитина облегчает переваривание. Об этом 360.ru рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

В 100 граммах этих грибов около 19 килокалорий и примерно двух граммов белка. Жиров и углеводов немного, поэтому продукт хорошо вписывается в разнообразное меню.

«Их включение в рацион усилит витаминно-минеральный профиль вашего питания», — отметила специалист.

При этом рассматривать лисички как основной источник витаминов не стоит: содержание полезных веществ зависит в том числе от условий произрастания, а рацион должен оставаться разнообразным.

В Челябинской области нашли похожий на икру гриб, который ранее не встречался
В Челябинской области нашли похожий на икру гриб, который ранее не встречался

Ранее Life.ru рассказывал о полезных свойствах белых грибов и способах приготовления, позволяющих получить из них больше ценных веществ. В частности, в них содержатся антиоксиданты, а предпочтение советовали отдавать варке или тушению вместо жарки.

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Владимир Озеров
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