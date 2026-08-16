Число жертв удара ВСУ по Ростовской области выросло до пяти

В Ростовской области число жертв ночной атаки беспилотных летательных аппаратов увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём официальном Telegram-канале.

В ходе проведения поисково-спасательных работ на местах падения обломков сотрудники экстренных служб обнаружили тела ещё двоих погибших. Ранее сообщалось о трёх жертвах инцидента.

Глава региона выразил глубокие соболезнования семьям погибших и заверил, что им будет оказана всесторонняя поддержка со стороны областных властей.

В настоящее время губернатор находится в Каменске-Шахтинском, где зафиксированы наиболее существенные разрушения жилого сектора и административной инфраструктуры. Специалисты оперативных служб продолжают разбор завалов и оценку ущерба, нанесенного гражданским объектам.

Напомним, в ночное время суток на Ростовскую область была совершена воздушная атака, в результате которой погибли три человека. В общей сложности за время отражения массированной воздушной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) было сбито более 150 беспилотных летательных аппаратов и ракет. Воздушная атака затронула три города (Каменск-Шахтинский, Гуково, Донецк) и девять районов: Каменский, Константиновский, Миллеровский, Матвеево-Курганский, Чертковский, Шолоховский, Цимлянский, Тарасовский и Верхнедонской.