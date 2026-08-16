Легенды Мариинки: Пуанты с автографами балерин «золотого состава» выставят на торги

Балетные пуанты 1980-х годов с автографами артистов «золотого состава» Мариинского театра и выпускников Академии Вагановой выставят на аукцион. О необычном лоте рассказали представители Аукционного дома Телеканалу «Санкт-Петербург».

Балетные пуанты 1980-х годов с автографами артистов «золотого состава» Мариинского театра выставят на аукцион. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

На ткани сохранились подписи известных балерин, в том числе Галины Мезенцевой, Аллы Сизовой, Ольги Моисеевой и Светланы Ефремовой.

«Здесь автографы прим, артистов и солистов театра», — рассказала руководитель отдела живописи, графики и декоративно-прикладного искусства Елизавета Песок.

Торги назначены на 15 августа. Перед аукционом лидирующая ставка за редкий предмет театральной истории достигла 24 тысяч рублей.

Ранее Life.ru рассказывал о крупном аукционе кинореквизита, где среди лотов оказались маска из «Крика», топор из «Сияния» и сотни предметов с автографами. Всего организаторы подготовили более 1,4 тысячи вещей, связанных с кино и телевидением.