NASA во время прямого эфира показало карту, где Крым обозначен российской территорией, а значит, противники объединения полуострова с Россией начинают признавать реальность. Об этом сообщил член Совета Федерации от ДНР Александр Волошин в разговоре с РИА «Новости».

Спорное изображение появилось 12 августа во время трансляции солнечного затмения, которую вело американское космическое агентство. На карте полуостров был отделён от Украины линией государственной границы.

«НАСА, показав в прямом эфире Крым частью России, продемонстрировало, как противники неизбежного исторического решения постепенно начинают осознавать реальность и вступают в стадию принятия», — заявил Волошин.

Сенатор напомнил, что в 2014 году жители Крыма сами решили войти в состав России. По его словам, этот выбор уже сделан, и с ним придётся считаться.

Незадолго до этого схожую оценку дал глава крымского парламента Владимир Константинов. Он тоже назвал показанную NASA карту фактическим признанием того, что полуостров принадлежит России. По мнению политика, мировое сообщество уже приняло выбор крымчан, сделанный на референдуме в 2014 году.