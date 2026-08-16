Тело словно окаменело: Названы причины возникновения сонного паралича

Сонный паралич обычно не угрожает жизни, однако может сильно напугать из-за невозможности двигаться, ощущения давления на грудь и пугающих образов. Об этом пишет URA.ru.

Состояние возникает на границе сна и бодрствования. Во время REM-фазы мозг временно ограничивает движения тела, а при параличе сознание включается раньше, чем возвращается нормальный мышечный тонус.

Человек при этом слышит происходящее вокруг, но не может заговорить или пошевелиться. Иногда появляются зрительные и слуховые образы, ощущение присутствия кого-то в комнате или тяжести на груди.

Спровоцировать такие эпизоды могут недосып, сбитый режим, стресс, сменная работа, перелёты, алкоголь и некоторые нарушения сна. Вероятность также может увеличиваться при сне на спине.

Во время приступа советуют сосредоточиться на спокойном дыхании и попытаться пошевелить пальцами или веками. Для профилактики важны стабильный режим и полноценный отдых.

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