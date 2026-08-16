На вкус как рыба: Как найти 20-сантиметровый гриб подмолочник в лесу

Подмолочник редко оказывается в корзинах грибников, хотя отличается плотной мякотью, мягким сладковатым вкусом и не требует долгого вымачивания перед готовкой. После жарки его текстура может напоминать рыбу, сообщает URA.ru.

Узнать гриб можно по крупной шляпке медно-рыжего, охристого или коричневого оттенка, которая у взрослых экземпляров достигает 20 сантиметров. При повреждении мякоти выделяется белый млечный сок, быстро темнеющий на воздухе.

Молодые подмолочники чаще всего жарят, в том числе в кляре, а крупные добавляют к другим грибам. Перед приготовлением достаточно очистить плодовые тела, нарезать и подвергнуть термической обработке.

При этом собирать незнакомые экземпляры наугад не стоит: перед тем как класть находку в корзину, необходимо точно определить вид. Пробовать неизвестные грибы сырыми также опасно.

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