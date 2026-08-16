Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 08:11

Велосипедистам рассказали, как подготовить «железного коня» к зимовке

Велосипед перед зимним хранением следует тщательно вымыть

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Vierietin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Vierietin

Перед зимним хранением велосипед стоит тщательно вымыть, проверить тормоза, трансмиссию, колёса и заново смазать основные узлы — это поможет избежать коррозии и неприятных сюрпризов весной. Такие рекомендации дают специалисты по обслуживанию велотранспорта. Об этом пишет URA.ru.

Сначала байк советуют очистить от грязи и полностью высушить. Струю мойки высокого давления нельзя направлять на втулки, каретку и рулевую колонку: вода способна вымыть смазку из подшипников.

После этого следует осмотреть раму на трещины и ржавчину, проверить спицы, покрышки и тормозные колодки. Цепь, кассету и звёзды очищают от старой смазки, а затем наносят новую. Люфты во втулках, каретке и рулевой лучше устранить до зимовки.

Если велосипед будет стоять на колёсах, шины рекомендуют немного приспустить. Перед длительным хранением цепь переводят на минимальные звёзды, а натяжение механических тросов уменьшают.

Изношенную цепь, покрышки с глубокими порезами и сильно сточенные детали лучше заменить сразу, не откладывая ремонт до следующего сезона.

Россиянин доехал до Баренцева моря на велосипеде и чуть не погиб ради фото
Россиянин доехал до Баренцева моря на велосипеде и чуть не погиб ради фото

Ранее Life.ru рассказывал о главных ошибках при настройке велосипеда, которые могут привести к болям в спине и коленях. Особое внимание советовали уделять высоте седла, положению руля и выбору передачи.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar