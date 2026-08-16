Велосипедистам рассказали, как подготовить «железного коня» к зимовке

Перед зимним хранением велосипед стоит тщательно вымыть, проверить тормоза, трансмиссию, колёса и заново смазать основные узлы — это поможет избежать коррозии и неприятных сюрпризов весной. Такие рекомендации дают специалисты по обслуживанию велотранспорта. Об этом пишет URA.ru.

Сначала байк советуют очистить от грязи и полностью высушить. Струю мойки высокого давления нельзя направлять на втулки, каретку и рулевую колонку: вода способна вымыть смазку из подшипников.

После этого следует осмотреть раму на трещины и ржавчину, проверить спицы, покрышки и тормозные колодки. Цепь, кассету и звёзды очищают от старой смазки, а затем наносят новую. Люфты во втулках, каретке и рулевой лучше устранить до зимовки.

Если велосипед будет стоять на колёсах, шины рекомендуют немного приспустить. Перед длительным хранением цепь переводят на минимальные звёзды, а натяжение механических тросов уменьшают.

Изношенную цепь, покрышки с глубокими порезами и сильно сточенные детали лучше заменить сразу, не откладывая ремонт до следующего сезона.

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