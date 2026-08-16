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16 августа, 07:32

Воробьёв: Дроны повредили здания в Воскресенске, Кашире и Якшино

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Synelnykov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Synelnykov

Из-за налёта беспилотников пострадали постройки в Воскресенске, Кашире и деревне Якшино в Московской области. Об этом рассказал глава региона Андрей Воробьёв в «Максе».

По его словам, в Кашире удар пришёлся на новое здание отдела полиции, а в Воскресенске повреждения получили отдельные сооружения промышленного предприятия.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.

Чуть позже Воробьёв добавил, что осколки задели церковную школу в деревне Якшино.

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Также ранее губернатор сообщал о погибшем при ночном налёте беспилотников. В Раменском округе один из аппаратов рухнул на территорию частного дома. Под удар попал 83-летний мужчина, который скончался. Глава региона выразил соболезнования его родным и близким.

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Вероника Бакумченко
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