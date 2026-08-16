Воробьёв: Дроны повредили здания в Воскресенске, Кашире и Якшино

Из-за налёта беспилотников пострадали постройки в Воскресенске, Кашире и деревне Якшино в Московской области. Об этом рассказал глава региона Андрей Воробьёв в «Максе».

По его словам, в Кашире удар пришёлся на новое здание отдела полиции, а в Воскресенске повреждения получили отдельные сооружения промышленного предприятия.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.

Чуть позже Воробьёв добавил, что осколки задели церковную школу в деревне Якшино.

Также ранее губернатор сообщал о погибшем при ночном налёте беспилотников. В Раменском округе один из аппаратов рухнул на территорию частного дома. Под удар попал 83-летний мужчина, который скончался. Глава региона выразил соболезнования его родным и близким.