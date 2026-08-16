«Соня, дай фарту»: Как безымянная могила на Ваганьковском превратилась в место исполнения желаний

На Ваганьковском кладбище больше века существует памятник, который москвичи связывают с Сонькой Золотой Ручкой: здесь оставляют деньги, косметику, туфли и записки с просьбами о любви, богатстве и удаче. Однако знаменитая авантюристка, скорее всего, никогда здесь не была похоронена. Историю необычного места рассказывает Kp.ru.

Сонькой Золотой Ручкой называли Софью Блювштейн — одну из самых известных мошенниц Российской империи. Она прославилась умением менять образы, входить в доверие к обеспеченным людям и исчезать вместе с их деньгами и драгоценностями.

После череды арестов и побегов Блювштейн отправили на сахалинскую каторгу. Там в 1890 году её встретил Антон Чехов, описавший уже немолодую, истощённую женщину в кандалах. Согласно наиболее распространённой версии, Сонька умерла на Дальнем Востоке в 1902 году и там же была похоронена.

Заковка Соньки Золотой Ручки. Фото © Wikipedia / Павловский И.И.

Но Москва создала ей другую судьбу. На Ваганьковском находилась старая мраморная скульптура женщины с надписью «София». Кому именно принадлежало захоронение, установить не удалось: кладбищенские архивы были утрачены. Постепенно безымянную могилу связали с легендарной аферисткой.

Особенно популярным место стало в криминальной среде. Перед «делом» сюда якобы приходили просить удачи и оставляли обращения вроде «Соня, дай фарту». Позже круг желаний расширился: теперь посетители просят помочь с экзаменами, замужеством, деньгами и даже ипотекой.

Сам памятник за десятилетия сильно изменился: исчезли руки, голова и крест, а в начале 2000-х скульптуру начали покрывать золотой краской. Рядом появились сумочки, туфли, косметика и другие своеобразные «подношения».

Так историческая Софья Блювштейн и московская Сонька постепенно превратились в двух разных персонажей: первая закончила жизнь на каторге, а вторая продолжает существовать в городской мифологии как покровительница удачи и невозможных желаний.

Ранее Life.ru рассказывал о московских легендах, связанных с тайными кладами, в том числе о сокровищах Соньки Золотой Ручки, которые якобы могут быть спрятаны возле Хитровской площади. Доказательств существования тайника нет, однако эта история до сих пор остаётся частью городского фольклора.