Кража со взломом: Почему женщины впускают в свои сердца зэков

Отношения с заключённым могут годами держаться на вере в его невиновность и обещаниях новой жизни, но освобождение нередко разрушает созданный в переписке образ. Одну из таких историй рассказывает Kp.ru на фоне недавней свадьбы 18-летней девушки с пожизненно осуждённым за нападение на казанскую гимназию.

Героиня материала по имени Марина познакомилась с Альбертом в начале 2000-х. Сначала мужчина появился в её жизни как «спаситель» после кражи вещей на вокзале, а спустя некоторое время оказался под следствием. Следователь рассказал девушке, что её возлюбленный — рецидивист и, по версии обвинения, сам же Марину и обманул.

К тому моменту она уже ждала ребёнка и отказывалась верить в виновность мужчины. Девушка носила передачи в СИЗО, тратила последние деньги и в итоге добилась регистрации брака прямо в заключении.

«Вы ничего не понимаете! Мы любим друг друга», — вспоминала Марина свой ответ судье, которая предупреждала её о последствиях.

Несколько лет её жизнь проходила между заботой о маленьком сыне и поездками к мужу. После освобождения Альберт, однако, к семье не вернулся. Позже женщина узнала, что он снова оказался за решёткой, и оформила развод через адвоката.

Психологи скажут, что женщины ведутся на зэков из-за дефицита внимания, комплексов и детских травм. Однако всё скрыто там, где лежит женское «жду», а также её вечное доверие и одиночество. Но встречаются и те, кто сближается с преступниками ради хайпа и денег. В конечном итоге даже у самых отпетых негодяев есть надежда, что кто-нибудь впустит их в своё сердце.

Ранее Life.ru собрал истории шести осуждённых за тяжкие преступления, которые сыграли свадьбы за решёткой. В подборку вошли случаи из России и других стран, когда поклонницы продолжали отношения даже после пожизненных и смертных приговоров.