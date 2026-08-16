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16 августа, 08:39

Кража со взломом: Почему женщины впускают в свои сердца зэков

Kp.ru: Женщины ведутся на зэков из-за своего неиссякаемого доверия

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Отношения с заключённым могут годами держаться на вере в его невиновность и обещаниях новой жизни, но освобождение нередко разрушает созданный в переписке образ. Одну из таких историй рассказывает Kp.ru на фоне недавней свадьбы 18-летней девушки с пожизненно осуждённым за нападение на казанскую гимназию.

Героиня материала по имени Марина познакомилась с Альбертом в начале 2000-х. Сначала мужчина появился в её жизни как «спаситель» после кражи вещей на вокзале, а спустя некоторое время оказался под следствием. Следователь рассказал девушке, что её возлюбленный — рецидивист и, по версии обвинения, сам же Марину и обманул.

К тому моменту она уже ждала ребёнка и отказывалась верить в виновность мужчины. Девушка носила передачи в СИЗО, тратила последние деньги и в итоге добилась регистрации брака прямо в заключении.

«Вы ничего не понимаете! Мы любим друг друга», — вспоминала Марина свой ответ судье, которая предупреждала её о последствиях.

Несколько лет её жизнь проходила между заботой о маленьком сыне и поездками к мужу. После освобождения Альберт, однако, к семье не вернулся. Позже женщина узнала, что он снова оказался за решёткой, и оформила развод через адвоката.

Психологи скажут, что женщины ведутся на зэков из-за дефицита внимания, комплексов и детских травм. Однако всё скрыто там, где лежит женское «жду», а также её вечное доверие и одиночество. Но встречаются и те, кто сближается с преступниками ради хайпа и денег. В конечном итоге даже у самых отпетых негодяев есть надежда, что кто-нибудь впустит их в своё сердце.

«Фраер мой сердешный...» Донцову просят научить зэчек строчить маститые малявы ждунам на воле
«Фраер мой сердешный...» Донцову просят научить зэчек строчить маститые малявы ждунам на воле

Ранее Life.ru собрал истории шести осуждённых за тяжкие преступления, которые сыграли свадьбы за решёткой. В подборку вошли случаи из России и других стран, когда поклонницы продолжали отношения даже после пожизненных и смертных приговоров.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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