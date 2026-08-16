Прокуратура Подмосковья напомнила про горячую линию для пострадавших от БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chainarong06
Жители Подмосковья, которые пострадали при ночной атаке беспилотников, могут обратиться за помощью по специальному телефону. Об этом напомнили в телеграм-канале прокуратуры Московской области.
Для быстрого приёма обращений и правовой поддержки работает горячая линия по номеру +7-916-240-31-28.
Прокурор области Сергей Забатурин поручил городским прокурорам лично следить за обстановкой. Они координируют работу с профильными ведомствами и местными властями, чтобы оказать людям всю необходимую помощь.
Ранее губернатор Андрей Воробьёв рассказал, что регион пережил одну из самых крупных атак беспилотников. Силы ПВО и радиоэлектронной борьбы уничтожили и посадили 187 вражеских аппаратов. Удары зафиксировали в десятке округов, среди них Домодедово, Подольск, Ступино, Одинцово, Раменское, Коломна и Кашира. В Подольске за медицинской помощью обратились трое человек.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.