Прокуратура Подмосковья напомнила про горячую линию для пострадавших от БПЛА

Жители Подмосковья, которые пострадали при ночной атаке беспилотников, могут обратиться за помощью по специальному телефону. Об этом напомнили в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

Для быстрого приёма обращений и правовой поддержки работает горячая линия по номеру +7-916-240-31-28.

Прокурор области Сергей Забатурин поручил городским прокурорам лично следить за обстановкой. Они координируют работу с профильными ведомствами и местными властями, чтобы оказать людям всю необходимую помощь.

Ранее губернатор Андрей Воробьёв рассказал, что регион пережил одну из самых крупных атак беспилотников. Силы ПВО и радиоэлектронной борьбы уничтожили и посадили 187 вражеских аппаратов. Удары зафиксировали в десятке округов, среди них Домодедово, Подольск, Ступино, Одинцово, Раменское, Коломна и Кашира. В Подольске за медицинской помощью обратились трое человек.