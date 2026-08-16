Казахстан приостановил поставки нефти в Германию по «Дружбе»

Казахстан временно не отправляет свою нефть в Германию через нефтепровод «Дружба». Об этом ТАСС рассказали в Минэнерго республики.

В ведомстве пояснили, что прокачка казахстанского сырья по маршруту Атырау — Самара с выходом на «Дружбу» в сторону ФРГ сейчас остановлена. Причина — технические проблемы с инфраструктурой на стороне транзита.

Там добавили, что вернуться к поставкам можно будет после устранения этих ограничений.

«Поставки могут быть возобновлены в установленном порядке при наличии соответствующих договоренностей между всеми заинтересованными сторонами», — сообщили в министерстве.

С 1 мая казахстанская нефть идёт в Германию в обход «Дружбы» — это связано с техническими возможностями. Тогда в Минэнерго заявили, что перенаправят объёмы через российский порт Усть-Луга и по Каспийскому трубопроводному консорциуму. Позже, в июле, ведомство уточнило, что на июль и август прокачка по «Дружбе» не запланирована.

Позже сообщалось, что Каспийский трубопроводный консорциум 31 июля остановил работу нефтепровода, однако продолжил принимать сырьё от грузоотправителей. В Минэнерго Казахстана опровергли слухи о полной остановке КТК, назвав такой сценарий нерассматриваемым. В ведомстве подчеркнули, что держат ситуацию под контролем и регулярно контактируют с руководством консорциума. Также там уточнили, что с 1 августа объём приёма нефти составляет 100 тысяч тонн в сутки.