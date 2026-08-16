Верующим рассказали, какие продукты поддержат организм в Успенский пост

Бобовые, гречка, тыква и семечки помогут разнообразить рацион во время Успенского поста и частично компенсировать нехватку привычных источников белка и микроэлементов. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Успенский пост проходит с 14 по 27 августа. При отказе от животной пищи специалист советует сделать упор на нут, фасоль, горох, чечевицу и сою — они содержат растительный белок.

«Женщинам особенно полезно будет добавить в меню чечевицу и сою, ведь они, кроме белка, богаты фитоэстрогенами, похожими по структуре на женский половой гормон эстроген. Но мужчинам увлекаться такими продуктами не стоит», — сказала эксперт.

Отдельное внимание стоит уделить железу. Его источниками могут стать гречка, кунжут, тыквенные семечки и те же бобовые, но для их усвоения нужны витамины С и А. Их можно получить, например, из тыквы, облепихи и абрикосов.

Витамин B12 в растительной пище практически отсутствует, поэтому врач советует выбирать обогащённые им продукты либо обсуждать добавки со специалистом. Йод можно получать из водорослей.

Людям с хроническими заболеваниями любые серьёзные ограничения в питании лучше заранее согласовать с лечащим врачом, заключила врач в беседе с «Москвой 24».

Ранее Life.ru напоминал, что Успенский пост в 2026 году длится с 14 по 27 августа и относится к числу строгих многодневных постов. При этом верующим советуют уделять внимание не только ограничениям в еде, но прежде всего духовной стороне поста.